Pioli: “Più forti dell’anno scorso? No, siamo più pronti”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo all’esordio in campionato sulla Sampdoria:

Siete più forti dell’anno scorso?

“Anche io sono più forte di due anni fa, quando sono arrivato al Milan. Anche se l’aggettivo giusto da usare era che siamo più pronti”.

Sul mercato: che tipo di giocatore cerca?

“Se possiamo migliorare il livello e la qualità lo faremo. Sono contento della squadra a disposizione, di aver ritrovato i ragazzi con lo stesso spirito e motivazione ed è la cosa più importante. Se poi arriva un giocatore di qualità ben venga, ma non siamo vincolati a un modulo. I sistemi sono fissi solo alla lavagna e io sono stato portato a sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Ad esempio magari potrei giocare a 3 dietro perché è un peccato lasciare in panchina un giocatore come Romagnoli”.