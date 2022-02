Pioli: “Più di 80 punti per lo scudetto. Ibra sta meglio, ma non so se verrà a Napoli”

È la vigilia del derby di Coppa Italia e Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa trattando anche il tema dei punti necessari per vincere il campionato: “33 punti a disposizione sono tanti, ma quanti ne serviranno non lo so. Il Napoli è l’unica squadra che ha fatto più punti di noi dopo Natale. Il campionato è molto difficile e tutte le partite sono molto difficili, difficile fare una previsione. Più di 80 sicuro”.

Su Ibra: “Sta un po meglio, ma non so se ci sarà a Napoli”.

Sulla regola dei gol in trasferta: “Difficile parlare prima della partita, ma già da quest’anno mi sarei uniformato con l’Europa. Domani giochiamo in casa noi e cercheremo di non prendere goal, ma bisognerà entrare in campo con la mentalità giusta“.

Su Saelemaekers: “Ha le qualità per giocare anche dentro il campo. Noi giochiamo molto sugli esterni. Alexis può fare bene in tutti i ruoli, ma deve trovare un pizzico in più di qualità per fare giocate determinanti“.

Foto: Twitter Milan