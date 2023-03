Pioli: “Per noi la Champions è la gara di domani, poi penseremo al Tottenham. Tornano Bennacer, Calabria e Florenzi”

Stefano Pioli, ha parlato in vista della gara contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Se pensiamo al Tottenham? Per noi la Champions è domani, poi penseremo al Tottenham. Per principi di gioco ci assomigliamo, ma noi vogliamo continuare a vincere”.

Sulla rimonta della Juve: “Non guardiamo la classifica, ogni partita è importante”.

Allungo Champions: “È il momento di dare continuità. Siamo noi che possiamo condizionare le nostre prestazioni per fare risultati positivi, dobbiamo giocare con grande attenzione e grande determinazione. Con più effettivi siamo più forti, domani tornano Bennacer, Calabria, Florenzi”.

Su Thiaw: “Premio di MVP sicuramente meritato. Ha grande applicazione e questa fa parte del ruolo, i difensori non devono mollare un attimo. Malick lo sa e lo sta facendo con grande attenzione. È molto giovane, ma con ottime caratteristiche per diventare di alto livello”.

Su Ibra: “Minutaggio completo no, ma presto potrà giocare titolare. Zlatan è Zlatan, è la sua forza, il suo rientro importante. Gli allenamenti con lui o senza di lui… c’è differenza”.

Cardinale ha detto che non parla con lei di formazione… “Parlo con Maldini e Massara. Ci sono filosofie diverse. Lo sento spesso dopo le partite, ma mai prima perché sa che certe cose le deve gestire l’allenatore”.

C’è bisogno di migliorare in zona gol con la punta? “L’anno scorso non abbiamo avuto un bomber da 25 gol, siamo una squadra che può mandare in reti più giocatori. Poi sarei contento se gli attaccanti segnassero tanto, più per loro. Il lavoro che stanno facendo è molto importante. Turnover non esiste, gioca la squadra migliore”.

