Pioli: “Partita sbagliata, lo Spezia ha meritato. Ko che non ci toglie certezze”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Dazn ha commentato il sorprendente ko dei suoi in casa dello Spezia.

Queste le parole dell’allenatore rossonero: “Partita sbagliata? Romagnoli ha ragione, non siamo riusciti a mettere in campo una partita all’altezza delle nostre qualità, gli avversari hanno fatto meglio di noi. Le colpe sono nostre, ora dobbiamo imparare da questa sconfitta, guardare avanti e ripartire. Nessun tiro in porta? Vero. Avevamo preparato delle situazioni che non siamo poi riusciti a mettere in campo. Se mi guardo indietro penso che chiunque abbia viso i nostri allenamenti non si sarebbe mai aspettato una prestazione del genere. Loro sono stati più bravi di noi. È stata una partita difficile che poi è peggiorata nel secondo tempo quando poi siamo andati in svantaggio su una palla persa ed è diventata ancora più dura”.

Ko che vi toglie certezze in vista del derby? “No le certezze ce le siamo costruiti durante tutto il nostro percorso, anzi questa è una partita che ci deve far capire che quando giochiamo con le nostre qualità e le nostre idee facciamo bene. Stasera non ci siamo riusciti, ora dobbiamo ripartire e cambiare pagina. Ci sono degli impegni importanti e sono sicuro che ci faremo trovare pronti. La squadra sta bene, stasera non è riuscita ad esprimersi ma non possiamo essere quelli di stasera. Dobbiamo lavorare per tornare ad essere quelli che siamo. Ci sono giocatori che stanno lavorando per recuperare da alcuni infortuni e staranno sicuramente meglio per le prossime gare. Non ci sono problemi particolari, semplicemente è un campionato in cui si fa fatica se non si mette in campo il massimo”.

Turnover in Europa League: “Rebic ha avuto un piccolo problema al ginocchio ieri, dovrebbe essere della partita già giovedì. La prestazione e il risultato non sono quelli che speravamo, sicuramente stiamo recuperando dei giocatori e possiamo averli a disposizione per i prossimi impegni. Dobbiamo ripartire ancora più forti. C’è rammarico per non aver messo in campo una prestazione all’altezza, è una prestazione che va archiviata. Dobbiamo tornare a lavorare come sappiamo, abbiamo la voglia e le possibilità di farlo”.

Foto: Sito Milan