Pioli: “Partita di una intensità elevata, non abbiamo iniziato bene, ma siamo stati bravi alla lunga. Brahim Diaz? Se lo meritava”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Juve.

Queste le sue parole: “Credo che è stata una partita di un’intensità elevata. Abbiamo messo in campo grandissima energia. Nei primi venti minuti non abbiamo messo tanta pulizia tecnica, ma le rincorse e il sacrificio fanno parte di tutte le partite. Leao l’ultimo tassello lo deve fare nella fase di non possesso. Fare un rientro così significa essere dentro la partita. Rafa ha dei mezzi fantasisti. Gli manca poco ma deve lavorare”.

Primi venti minuti male: “Sicuramente sì. A Londra purtroppo ci siamo disuniti e ci siamo intimoriti dai nostri errori e dall’abilità del Chelsea. Dobbiamo portare avanti questa situazione perché sappiamo se lavoriamo così insieme abbiamo la qualità per portare a casa risultati positivi”.

Brahim Diaz e il centrocampista in più.

“Volevo un po’ di sostanza in più in mezzo al campo e più uno contro uno sugli esterni con Leao da una partita e Brahim Diaz dall’altra. Credo che abbia funzionato per le caratteristiche che abbiamo”.

De Ketelaere sull’esterno?

“In questo momento di carenza di giocatori che possono fare la fascia destra, è chiaro che Charles lo può fare. Se giocare sulla fascia esalta le sue caratteristiche ti dico di no. I giocatori di qualità possono occupare tutti i ruoli ma visto che il ragazzo si deve ambientare meno lo sposto dalla sua situazione e meglio è”.

Pressing alto: “Nel primo tempo le squadre hanno giocato con energia e questo ti porta all’errore. La squadra era molto determinata, sapeva l’importanza della gara. Un po’ per la sconfitta di Londra e un po’ per la partita perché è comunque campionato”.

Brahim Diaz?

“Sono veramente felice per lui. Se lo merita. Malgrado non sia felicissimo delle scelte che ho fatto ha mantenuto volontà”.

