Pioli: “Partita che ci siamo complicati da soli. Giroud? E’ fortissimo, è stato ingenuo sull’esultanza”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Spezia, al cardiopalma.

Queste le sue parole: “Ce la siamo complicata. Può succedere di prendere gol, non dobbiamo smettere di giocare: la squadra però continua a crederci, vittoria sofferta”.

Una risposta al Napoli? “Sappiamo che dobbiamo fare tanti punti, vogliamo arrivare al 13 novembre con la classifica migliore possibile. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Il primo tempo mi è piaciuto, dobbiamo migliorare per chiudere la partita”.

È un gruppo che arriva al gol alla fine perché spensierato? “Spensierato no, fa parte della nostra mentalità di credere in quello che facciamo e rimanere in partita. Per quanto riguardo la mentalità e il carattere non siamo secondi a nessuno”.

Ti aspettavi questo Giroud? “Con Olivier ho fatto una videochiamata prima che arrivasse, le sensazioni era positivissime: queste sensazioni le ho ritrovate allenandolo. È un ragazzo molto forte, contentissimo delle sue prestazioni. Ha commesso un’ingenuità”.

Sui risultati: “È il lavoro di un gruppo, non solo dei miei dirigenti che mi sono stati vicini nei momenti delicati. È il lavoro dei miei giocatori che hanno una voglia incredibile di crescere”.

Foto: twitter Milan