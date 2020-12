Pioli: “Paolo Rossi ci mancherà tanto. Ibra e Kjaer? Punto a recuperarli per mercoledì”

In conferenza stampa, in vista della gara con il Parma, ha parlato il tecnico del Milan, Stefano Pioli.

Queste le parole dell’allenatore del Milan: “Innanzi tutto ci tengo a ricordare Paolo Rossi, è stato un campione di normalità. La nostra generazione è cresciuto con la squadra del mondiale del 1982, lui è sempre stato sereno e sorridente. Ci mancherà tanto Paolo ma sarà sempre dentro di noi”

Sul Parma: “Squadra di buona qualità, ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo affrontarli con lucidità, soprattutto quando abbiamo la palla. Non bisogna forzare la giocata ma attendere il momento giusto. Hanno una batteria di attaccanti fortissimi e veloci e dobbiamo stare attenti a non prestarci ai loro contropiedi”.

Chiudere il 2020 da imbattuti in campionato? “Quattro partite sono troppe, se vuoi vincere una corsa con tante tappe devi pensare una tappa alla volta. Stiamo scalando una vetta che però è ancora ripida e difficile, testa bassa sul manubrio e spingere”.

Ibra e Kjaer? “Stanno procedendo bene con gli infortuni, la loro voglia è di essere in campo prima possibile. Stanno puntando la partita di mercoledì prossimo. Valutiamo sviluppi giorno per giorno. Ma stanno bene”.

Scudetto: “La mia non è prudenza, è una valutazione sugli organici. Anche noi siamo forti e lo stiamo dimostrando, non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, ovvero ritenere la prossima partita la più importante. Bisogna pensare una partita alla volta e cercare di passare un bel Natale noi e ai nostri tifosi”.

Foto: Sito Milan