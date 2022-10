Pioli: “Ogni tanto perdiamo le distanze sul campo, domani non deve succedere”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani di Champions League, in casa della Dinamo Zagabria: “Se vogliamo arrivare all’ultima partita del girone con possibilità di qualificarci serve una prestazione importante e l’abbiamo preparata per l’importanza che ha. La Dinamo non perde in casa da dicembre 2021, è un avversario difficile. Dobbiamo approcciare bene la gara”. Un accorgimento durante le partite poi: “Ogni tanto perdiamo le distanze sul campo, domani non deve succedere”.

Foto: twitter Milan