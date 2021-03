Pioli: “Oggi sono mancate qualità e ritmo. L’errore di Donnarumma? Ci ha salvato tante altre volte”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 1-1 contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico dei rossoneri: “Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Sapevamo che avremmo trovato difficoltà con loro che si chiudevano dietro. Ci voleva più velocità e qualità. Peccato. C’è stata tanta volontà e determinazione ma a un certo punto è mancata un po’ lucidità, qualità e ritmo”.

Su Leao: “Ha delle caratteristiche più adatte ad attaccare gli spazi in velocità. Quando trova le difese così chiuse non ha ancora la scaltrezza per affrontarle. Oggi ci mancavano le caratteristiche giuste per affrontare questo tipo di partita. Avevamo fuori le nostre due punte di ruolo”.

Su Donnarumma: “E’ stata una palla abbastanza lenta ma ci sono passati in mezzo degli avversari. Gigio ci ha salvato tante volte. Oggi è un mezzo risultato positivo, adesso pensiamo alla prossima”.

Foto: sito Milan