Pioli: “Oggi siamo stati concreti. Ibra? Un campione, vedremo il vero Zlatan tra qualche gara”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria per 2-0 in casa del Cagliari è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamo messo in campo una prestazione diversa dalle ultime. Siamo stati più efficaci, più concreti. Abbiamo cambiato qualcosa. Ibrahimovic ci dà un punto di riferimento importante. Ci vorrà un po’ di tempo per capirci meglio, le situazioni da sviluppare. È stata una vittoria importante su un campo difficile contro un avversario difficile per uscire dal momento delicato. Nel secondo tempo ho chiesto spesso a Ibra come stava, era la sua prima partita intera dopo tanto tempo, mi preoccupavo delle sue condizioni e per eventuali infortuni muscolari. Si è posto con grande intelligenza, nel modo giusto, con le parole giuste, con disponibilità verso la squadra. In campo è un riferimento molto importante. Non potrà far altro che crescere: il vero Zlatan lo vedremo tra qualche partita. E’ un campione, ha orgoglio, vuole dimostrare di essere all’altezza della situazione. Lavorando così, con determinazione andrà sempre meglio. Leao? Ha le caratteristiche per giocare con Ibrahimovic. Hanno fisicità, qualità, il portoghese ha le accelerazioni. Le caratteristiche per giocare bene insieme ci sono. Ma servono equilibrio, sacrificio, lavoro di tutta la squadra per renderli pericolosi”.

Foto: sito ufficiale Milan