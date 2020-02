Pioli: “Oggi la miglior prestazione, peccato per il palo di Ibra. Troppi errori commessi nella ripresa”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la sconfitta nel derby ai microfoni di Sky Sport: “Il primo tempo è nato dalla strategia preparata in settimana. Forse solo il doppio vantaggio è stato poco per quanto mostrato. Dopo ci sono state le due situazioni, due episodi dove potevamo fare molto meglio. Dopo i due gol presi hanno cambiato la partita, anche se poi abbiamo avuto la possibilità di pareggiarla alla fine con il colpo di testa di Ibra. Sui primi due gol sono state troppo le nostre disattenzioni, peccato perché abbiamo penalizzato una prestazione importante”.

Gara persa con la testa?

“E’ chiaro perché le partite cambiano. Dovevamo stare più attenti. L’Inter è una squadra più esperta di noi e più abituata a giocare certe partite e quindi sono stati determinati, attenti e hanno avuto anche un pizzico di fortuna. Noi abbiamo colpito due pali, loro hanno fatto gol. Nei primi due gol ci vuole di più. Sono arrabbiato con i miei giocatori, avevamo dei compiti nella fase difensiva e come abbiamo mollato un attimo abbiamo pagato. E’ stata la miglior prestazione del Milan quest’anno perché abbiamo messo sotto un avversario forte, bisognava metterci più attenzione e rispettare quelle che erano le consegne in fase difensiva e forse qui eravamo a parlare di un’altra gara”.

I movimenti di Ibrahimovic.

“Ho sottolineato che noi abbiamo fatto una grandissima partita, assolutamente il miglior primo tempo della stagione. Abbiamo perso male nella ripresa ma dobbiamo assolutamente ripartire dal primo tempo. La prestazione va analizzata bene e sono assolutamente convinto della qualità della mia squadra. Non possiamo però lasciare Brozovic solo davanti all’area sul primo gol o non possiamo tentare un fuorigioco su un taglio in area di Sanchez. Sono errori che poi cambiano le partite. Loro hanno preso coraggio e noi perso fiducia”.

Squadra che si è specchiata un po’?

“Sì però non puoi essere sempre aggressivo in area avversaria. Quando ciò non succede la tua aggressività, quando la palla si avvicina alla tua area, deve essere superiore. Due gol subiti, dove le nostre mancanze ci sono state, hanno complicato tutto il resto della partita”.

Kessiè e Bennacer hanno fatto una buona partita.

“Devo essere amareggiato perché devo far capire a questi giocatori che, se vogliamo restare ad un certo livello, la determinazione, la lucidità di andare raddoppiare l’avversario è troppo importante. Da qui bisogna ripartire, togliendo quelle disattenzione avute in quei 15 minuti che hanno pregiudicato una grande prestazione”.

Foto: Milan Twitter