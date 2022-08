Pioli: “Oggi è mancata lucidità. Ora testa al derby, sarà tutt’altra partita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Sassuolo, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato il pareggio contro i neroverdi: “È mancata lucidità, bisogna leggere meglio le situazioni, quel che ti concede e che non ti concede l’avversario. Siamo partiti bene, dopo quando il Sassuolo si è abbassato andavamo troppo profondi quando non c’era lo spazio. Troppa frenesia, poca qualità nei movimenti. I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà avute oggi e perché le hanno avute e questo è importante per la preparazione della prossima partita. Sabato sarà tutt’altra partita, l’Inter ha un altro modo di giocare. Dobbiamo prepararla dal punto di vista tattico e fisico. Volevo fare qualche rotazione in più poi non ci sono riuscito per vari motivi e perché mancavano dei giocatori. Conosciamo bene i nostri avversari, anche loro ci conoscono e la preparazione deve essere la migliore possibile. E sul derby ha aggiunto: “Questo pareggio carica ulteriormente di peso il derby? No, perché il derby è il derby a prescindere. La rivalità va da sola, al di là della classifica che dopo 4 partite non può essere così determinante ma l’importanza della partita in sé la conosciamo“.

Foto: sito Milan