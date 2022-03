Pioli: “Obiettivo migliorare il punteggio dell’anno scorso. Abbiamo l’istinto del killer”

Intervenuto in conferenza stampa subito dopo la vittoria del Milan sull’Empoli, Stefano Pioli ha parlato dell’obiettivo stagionale: “Il nostro obiettivo è quello di migliorare il punteggio dell’anno scorso: ora siamo a più tre rispetto alla passata stagione, ma sappiamo che l’anno scorso nel finale di campionato abbiamo corso veramente tanto. Dobbiamo ragionare su quello che ci siamo detti il primo giorno a Milanello, mantenendo grande equilibrio e grande umiltà“.

Pochi i gol realizzati nelle ultime uscite: “Non mi preoccupa l’aver segnato poco, abbiamo sempre creato tanto. Stasera potevamo fare almeno due gol nel primo tempo e non ci siamo riusciti, ma siamo molto soddisfatti della prestazione difensiva della squadra. Stasera abbiamo lavorato bene e tanto di spirito e di volontà“.

Sull’essenzialità del reparto offensivo: “Abbiamo avuto l’istinto del killer: vincere 1-0 vuol dire essere determinati e volere la vittoria. È quello che ci è mancato in passato: con la Salernitana, con lo Spezia e col Sassuolo vincevamo e poi non abbiamo portato a casa il risultato“.

Foto: Twitter Milan