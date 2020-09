Pioli: “Non sottovalutiamo lo Shamrock. L’Europa è l’habitat del Milan”

Ha parlato da Milanello, prima dell’esordio nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers, Stefano Pioli. Queste le parole del tecnico del Milan: “Siamo emozionati per l’inizio di una nuova stagione e di terminare il percorso iniziato lo scorso anno. Vogliamo arrivare ai gironi di Europa League, ma non va sottovalutato il nostro avversario, sappiamo che sarà una gara difficile – ha detto il tecnico -. Lo Shamrock gioca un calcio moderno, fisicamente sono più pronti di noi e hanno delle buone individualità. Noi ripartiamo dalla nostra identità e dai nostri principi di gioco, poi su chi partirà titolare dipende anche dalle condizioni fisiche”. Un pensiero sul ritorno in Europa dei rossoneri e sulle condizioni di Ibra e Tonali: “L’Europa è l’habitat del Milan, siamo pronti – ha detto Pioli -. Zlatan è recuperato bene, è positivo mentalmente e un punto di riferimento. Tonali invece è giovane ma maturo, si vede che è contento di essere con noi”. Un accenno al mercato: “La nostra campagna acquisti è iniziata in anticipo con i rinnovi di Ibra, Kjaer e Rebic, poi sono arrivati i nuovi acquisti, ma il mercato è ancora lungo”. Infine qualche parola su Donnarumma: “Ho fatto i complimenti a Gigio per come affronta ogni allenamento a Milanello, ha voglia e determinazione. Lo vedo maturo”.

Foto: Sito Milan