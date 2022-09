Pioli: “Non sono soddisfatto. Se la squadra gioca così bene non deve perdere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato la sconfitta ottenuta dai suoi ragazzi contro il Napoli: “Non sono soddisfatto, assolutamente. Non lo devono essere nemmeno i miei giocatori, se la squadra gioca così bene non deve perdere, punto. Può capitare la serata storta, negativa, quando l’avversario fa meglio di te. C’è delusione, non dovevamo perdere. Impareremo a essere più concreti, determinati. La prestazione l’abbiamo fatta tutta, in lungo e in largo. L’abbiamo persa perché nelle due aree non abbiamo messo la cattiveria e la precisione”.

Foto: sito ufficiale Milan