Pioli: “Non sono preoccupato per il mio contratto né per il futuro. Io al Milan mi sento a casa”

“Io al Milan mi sento a casa. Quando uno si sente a casa non vorrebbe prendere in considerazione nessuna altra cosa. Non sono preoccupato né per il mio contratto né per il mio futuro. L’obiettivo del Milan è continuare a migliorare: siamo una squadra giovane ma ormai con delle consapevolezze e una maturità che ci può permettere” di stare “ai vertici”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, parlando a margine della premiazione della 43/a edizione del Torneo Nereo Rocco, a Firenze, rispondendo a chi gli chiedeva del rinnovo di contratto.

Sul post Milan-Napoli il tecnico ha sottolineato di aver “capito tante cose. Come sempre valutiamo con molta attenzione le nostre prestazioni. La nostra prestazione è stata di alto livello ma il fatto di non essere riusciti a raggiungere un risultato positivo significa che in alcune situazioni possiamo e dobbiamo fare di più”. Sugli obiettivi di quest’anno “cerchiamo di migliorare ancora il nostro livello. Credo che stiamo facendo bene ma le difficoltà in campionato sono evidenti, nel senso che è un campionato molto livellato con tante squadre forti che lotteranno fino alla fine”.

La stagione, ha aggiunto Pioli, “sarà anomala” per via della sosta per il Mondiale: “È un campionato che ci vedrà molto impegnati da ottobre fino al 13 novembre, rimanere nelle posizioni di vertice sarà un obiettivo non solo del Milan ma di tutte le squadre che vorranno vincere il campionato. Per i prossimi due mesi dobbiamo cercare di giocare bene, da Milan, e vincere tante partite”.

