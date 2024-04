Pioli: “Non siamo secondi o ai quarti di Europa League perché siamo fortunati”

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo il pareggio per 3-3 contro il Sassuolo: “Deve essere così. Non siamo secondi in classifica o ai quarti perché siamo fortunati, ci siamo creati questa opportunità. Il risultato nella partita di andata non è stato così giusto e il pareggio ci stava giusto. Abbiamo preso gol su palla inattiva e non ci è stato fischiato un rigore che 9 volte su 10 viene fischiato. Poi chiaro che dobbiamo fare meglio e dovremo stare concentrati su tutte le situazioni: i singoli episodi avranno un’importanza totale nel corso della gara. Faremo di tutto per passare il turno”.

Foto: Instagram Milan