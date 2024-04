Pioli: “Non siamo molto distanti da Real Madrid e Manchester City”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, nella consueta conferenza stampa di vigilia, ha presentato con le seguenti parole la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League che i rossoneri dovranno giocare domani in casa contro la Roma:

Che cosa c’è di diverso tra un Milan-Roma europeo e uno di campionato? “L’atmosfera è quella di una competizione europea perché si gioca su 180 minuti. Ok, la Champions è la Champions, ieri partite fantastiche in cui, nonostante il livello tecnico fantastico, ci sono stati partite importanti; hanno fatto due errori sui primi gol subiti in Real-City evidenti, ma hanno continuato a giocare poi: è questo importante in una squadra, cioè avere la mentalità di andare oltre gli errori e di giocare come si sa. Domani non potremo neutralizzare la Roma in tutto e per tutto”.

Che cosa saresti disposto a rischiare per regalare uno spettacolo come quello di Real-City? “Noi ci prendiamo sempre dei rischi quando giochiamo, poi è chiaro che la palla non ce l’avremo sempre noi. Se vuoi essere una squadra offensiva qualche spazio devi concederlo. Credo che domani per mentalità sulla carta domani sarà a livello visivo un bello spettacolo, anche per i possibili colpi dei giocatori singoli.

Come tipo di gioco è lì che devi arrivare il tuo Milan, cioè a Real-City? “Noi siamo arrivati in semifinale l’anno scorso, vuol dire che eravamo lì. Non credo che siamo molto distanti. L’Europa League è sotto la Champions, ma ci sono grandi squadre. Nessuno si stupirebbe se noi, il Liverpool o il Bayer giocassero la Champions; il nostro girone è l’unico che ha due squadre ai quarti di finale, ci è mancato il piccolo scatto. Ma ora abbiamo un obiettivo importante. Noi possiamo giocare un calcio moderno, di ritmo, di intensità, di posizione, di giocate individuali”.

Cosa cambia senza Tomori? “Fikayo ha caratteristiche di grande velocità, di grande aggressività, che gli altri hanno meno, ma cercheremo di mettere in campo caratteristiche che si possono adattare bene agli attaccanti della Roma. Thiaw e Kjaer stanno bene uguale in questo momento, quindi sceglierò in base all’avversario, Dobbiamo giocare tutta la partita con attenzione minuto per minuto”.

Foto: Twitter Milan