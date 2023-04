Pioli: “Non possiamo gestire la partita, dobbiamo giocare da Milan di altissimo livello”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato prima della sfida contro il Napoli al Maradona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Deve essere un Milan di altissimo livello. Non possiamo gestire la partita, dobbiamo giocare da Milan. Se cambieremo qualcosa? Nella nostra costruzione cercheremo di prenderci dei vantaggi. Gestire la palla sarà importante per far lavorare il Napoli. I ragazzi sono concentrati ma sereni. È il nostro modo di stare insieme e di lavorare. Anche la gioventù ci aiuta in questo senso”.