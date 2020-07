Pioli: “Non pensiamo al futuro. Dobbiamo ragionare su ogni singola partita”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia del match contro il Bologna, in programma domani sera allo Stadio San Siro: “Non ce n’è bisogno. Il gruppo sa dove siamo in classifica, sa che stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare e fare più punti possibili. Non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo”.

E’ un campionato decisamente particolare, intervallato dalla sospensione a causa dell’emergenza da Covid-19:“Il lavoro che abbiamo iniziato non poteva dare subito risultati. Abbiamo faticato soprattutto a concretizzare quello che creavamo. Abbiamo lavorato, abbiamo introdotto nuove idee e quindi serviva tempo. Ora siamo diventati squadra. Si parla troppo del futuro, ora è più importante vivere il presente. Domani sarà difficile contro una squadra che ha fatto un partitone contro il Napoli. Stanno bene, ora dobbiamo mettere tutto in campo. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo insistere”.

Pioli commenta la anche la possibile riapertura degli stadi: “Sarebbe bello, anzi bellissimo. Noi abbiamo tifosi fantastici che ci hanno sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Mi immagino come sarebbe bello giocare le ultime partite a San Siro con i nostri tifosi. Ovviamente in questo momento è importante continuare ad avere attenzione. Non credo sia possibile già in questa stagione, ma mi auguro che possa avvenire già all’inizio della prossima stagione”.

Foto: sito ufficiale Milan