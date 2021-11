Pioli: “Non pensavamo al derby, ora sì. Calabria dovrebbe recuperare”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa dopo l’amaro 1-1 casalingo contro il Porto:

C’era troppo derby nella testa del Milan del primo tempo?

“Penso che sia nella sua testa, non c’era. Adesso penso al derby, sì, ma non prima e credo che lo stesso valga per i ragazzi. Abbiamo perso palla a metà campo e subito gol, abbiamo giocato contro una squadra forte. Nel primo tempo non siamo stati lucidi nelle scelte, poi l’abbiamo giocata con veemenza e intensità. Peccato non averla vinta”.

Calabria e Rebic come stanno?

“Calabria ha preso un colpo in testa, non era molto presente ma non credo che possa non recuperare. Rebic sta un po’ meglio, vediamo nei prossimi giorni”.

Foto: sito Milan