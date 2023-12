Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato anche del tema calciomercato in vista dell’imminente sessione di gennaio: “Di Gabbia non parlo e non parlo di mercato, se non per dire che il club si è dato disponibile per riempire le difficoltà che abbiamo in questo momento”.

Foto: Twitter Milan