Pioli: “Non mi piace per niente il termine turnover, ma devo saper gestire un gruppo. Ci aspettiamo un avvio di gara importante del Rennes”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Rennes, valevole per il play off di ritorno di Europa League. Queste le sue parole:

Che formazione schiererai?

“Non mi piace per niente il termine turnover, ma c’è la gestione di un gruppo che lavora e che dovrà giocare 5 partite in 15 giorni. Le scelte di domenica erano dettate dalla condizione dei giocatori e farò lo stesso per domani e farò lo stesso per l’Atalanta.”

Avete parlato del ko di Monza?

“La partita di domenica l’abbiamo analizzata lunedì. Semplice quel che ho detto alla squadra: ci siamo presi un vantaggio, ma la qualificazione non è ancora raggiunta e dobbiamo lavorare bene da squadra.”

Come stanno i giocatori, da Leao a Pulisic?

“Stanno tutti bene, abbiamo avuto un giorno in più di riposo giocando domenica e mi sembrano tutti in condizione di giocare.”

Temete l’inizio del Rennes?

“Ci aspettiamo che il Rennes proverà a fare qualcosa di diverso, soprattutto un inizio importante. Siamo preparati a questo.”

Troppe critiche su come prepara le partite?

“Va bene tutto. Lavoriamo per i risultati e quando alleni una grande squadra e non arrivano i risultati vieni criticato. Non è un problema.”

