Pioli: “Non mi danno fastidio le critiche. L’obiettivo è vincere tutte le partite”

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della gara con il Frosinone.

Queste le sue parole: “Pellegrino ha bisogno di giocare, con noi in questo momento avrebbe fatto fatica”.

In difesa problemi di uomini o di impianto? “Non è un problema di uomini, è una questione di organizzazione, comunicazione e intensità. Poi le caratteristiche di certi giocatori sono diverse rispetto all’anno scorso. Noi dobbiamo provare a fare un gol in più degli altri”.

Crede negli obiettivi? “Credo molto nei miei giocatori e i confronti che ho avuto con loro in settimana mi convincono sempre di più che ho un gruppo forte. Poi scommettere non si può”.

Che tipo di difensore voleva? “Mi serviva un giocatore pronto, che conoscesse il campionato, poi per la prossima estate poi si pensa. Lenglet, Brassier? Tutte le opportunità valutate non le abbiamo ritenute all’altezza di ciò che ci serviva, quindi puntiamo su Simic”.

E a centrocampo? “A centrocampo daremo fiducia a Zeroli che diventerà il sesto centrocampista al posto di Pobega”.

Qual è l’obiettivo? “È giusto avere come obiettivo il vincere tutte le partite da qua alla fine”.

Ha sciolto il dubbio sulla lista Uefa? “Simic non può andare in lista B e per mettere lui serve togliere uno straniero, quindi c’è Terracciano”.

Le danno fastidio le tante critiche? “A me dà fastidio non aver vinto la partita sabato. È giusto che su di noi ci siano aspettative alte, vediamo la fine per vedere che tipo di lavoro saremo riusciti a fare. Sappiamo le nostre qualità”.

Manca il saper correre all’indietro? “Noi preferiamo correre in avanti, se riusciamo ad interrompere il gioco del basso dell’avversario ci sono più possibilità di impedirgli gli attacchi guadagnando anche fiducia ed entusiasmo. State parlando tanto di tattica, io più di mentalità che di strategia. Andate a rivedere il rigore preso col Bologna con tutta la squadra sotto palla, bastava comunicare e prendere meglio delle posizioni; sul cross di Orsolini eravamo 6 noi contro 3 loro: bisogna fare meglio quelle situazioni lì. Se possiamo correre in avanti lo faremo, se dovremo difendere un po’ più bassi lo faremo. Poi se vinciamo si dice che si gioca bene, se non si vince…”

Cosa è mancato in Champions? “Mancati concretezza e fortuna”.

Come sta Adli? “Adli sta migliorando tanto anche i numeri positivi anche in fase difensiva. Può giocare con Bennacer”.

Foto: sito Milan