Pioli: “Non ho visto Inter-Empoli, c’era una gran partita di tennis”

Alla vigilia della sfida contro il Verona, Stefano Pioli ha tenuto la consueta conferenza stampa soffermandosi inizialmente su Inter-Empoli di ieri sera spiegando che non l’ha vista : “Ho rivisto il nostro allenamento e poi una gran partita di tennis. Fenomeno Alcaraz”. Il tecnico rossonero ha presentato successivamente la sfida contro la formazione di Tudor, spiegandone le insidie che potrebbe incontrare la sua squadra: “Sarà agguerrita come col Cagliari. Cercheranno di fare di tutto per batterci. Proveremo a farlo anche noi. Il reparto offensivo del Verona è molto pericoloso, noi dovremmo essere molto bravi a essere molto compatti e lucidi nel difendere, per poi recuperare palla e metterli in difficoltà”.

Alla domanda riguardo la fatal Verona, Pioli ha le idee molto chiare: “Stiamo cominciando a scrivere la nostra storia. E si scrive col presente”. Riguardo il ballottaggio Saelemaekers o Messias il tecnico emiliano esclama: “Non penso che tra i due ci sia molta differenza tra difensivo e offensivo. Cambia il piede, ma sono due giocatori offensivi che poi devono lavorare anche in fase difensiva”.

Pioli, conclude il suo intervento parlando di come i suoi giocatori vivono l’attesa di questa delicatissima partita: “Ognuno la vive secondo le proprie abitudini. C’è qualcuno che parla troppo, altri meno. Poi vedo concentrazione e motivazione”.

Foto: pioli-sito-milan