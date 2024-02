Pioli: “Non è ancora finita. Leao è sempre stato sereno, Loftus-Cheek ricorda un po’ Milinkovic-Savic”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Europa League vinta per 3-0 a San Siro contro il Rennes: “Credo sia inutile continuare a parlare di Champions League, ma dalla delusione avuta ci siamo dati l’obiettivo di fare il meglio possibile e di passare questi spareggi. La gara non era semplice, il Rennes è una formazione ben messa in campo e arrivava da un ottimo momento di forma: non è ancora finita, dovremo affrontare il ritorno con la stessa attenzione. Loftus-Cheek ha giocato per un periodo senza allenarsi, ha una potenza fisica importante: sta bene, ha qualità ed è un ragazzo fantastico che ci può dare tante soddisfazioni anche in fase conclusiva, come sta facendo. Questo per noi è un buon momento, ma non bisogna rilassarsi: stiamo facendo bene da inizio 2024, vogliamo continuare così ma già domenica sera ci saranno delle difficoltà. Stiamo bene di testa e si vede: questo può far la differenza”.

Poi ha proseguito parlando di Leao: “L’ho sempre visto sereno e felice, è sempre stato al centro della nostra azione offensiva. Lo vorremmo sempre più dentro l’area, ma lo sta facendo con continuità: è sempre stato protagonista nelle vittorie di squadra. Più concreto nelle ultime partite? Leao cercherà sempre l’estetica e il divertimento perché è quel tipo di giocatore lì, ma sta cercando anche di essere più concreto dentro l’area. L’importante è che le giocate siano efficaci, deve diventare ancora più attaccante e fare più gol”. Su Loftus-Cheek: “Quando è arrivato, me lo sono ritrovato più offensivo e con ancora più qualità di quanto pensavo. Non lo vedevo così forte per provare ad essere importante anche in area di rigore. Ho allenato Milinkovic-Savic da giovane alla Lazio e un po’ me lo ricorda, sono contento per lui perché è un ragazzo fantastico”.

Infine: “Nel secondo tempo abbiamo preferito mettere Leao più sul difensore centrale e far prendere Bourigeaud dai nostri centrocampisti, mantenendo Theo Hernandez sul terzino. Se Leao deve difendere, è meglio che difenda attaccando in avanti, piuttosto che rincorrendo l’avversario”.

Foto: sito ufficiale Milan