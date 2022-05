Pioli: “Non dobbiamo pensare oltre, ma alle 17,59 di domani sera”

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli che rilascia queste parole su quale sarà il primo pensiero per il Milan: “Non pensiamo oltre, ma pensiamo alle 17:59 di domani sera. Veniamo da un percorso che ci ha permesso di arrivare con grande attenzione e serenità necessaria alla partita. Quello che succederà dopo dipenderà dal risultato dalla partita. Noi abbiamo la forza per determinare il risultato. Poi succederà quello che dovrà succedere”.

Il tecnico rossonero parla della sfida contro l’Atalanta citando anche il 5-0 che subì a Bergamo: “Il 5-0 umiliante ci era servito per capire tante cose, ma non credo che domani chiuderemo un cerchio. Domani la partita è importantissima, ma poi ce ne sarà un’altra. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. All’andata avevamo fatto molto bene, ma mi aspetto cose diverse da Gasperini”

Pioli conclude il suo intervento aggiungendo quanto segue: “Domani lo stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energia, sappiamo quanto siano bravi e forti i nostri tifosi a sostenerci. Ho visto una squadra molto attenta, con la giusta serenità e abbiamo cercato di preparare la partita di domani nel miglior modo possibile. Altre emozioni non ci sono”

