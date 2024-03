Pioli: “Non credo che ci siano 14 punti di differenza con l’Inter, soprattutto adesso”

“Il Milan è l’anti-Inter?”. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così risposto alla domanda: “Ieri ho detto che il distacco dall’Inter è reale ma è stato a causa di quattro settimane in cui non abbiamo gestito bene le assenze. Lì l’Inter è scappata e ha aperto il divario, poi negli ultimi mesi stiamo facendo molto bene. Non credo che ci siano 14 punti di differenza soprattutto adesso che siamo cresciuti. Abbiamo sigillato il secondo posto ma dobbiamo fare ancora tanti punti, poi c’è l’Europa League. C’è soddisfazione per la partita di oggi perché dopo le soste abbiamo sempre faticato e a Firenze abbiamo spesso avuto difficoltà”.

Foto: sito ufficiale Milan