Pioli: “Non ci sono match impossibili, ma contro la Juve servirà cuore e sacrificio”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match contro la Juventus: “Non saremo noi che dovremo caricare il Franchi. Noi prenderemo energie da tutto. Non pensiamo al passato, a quello che potevamo fare. Tutto quello che abbiamo fatto ci è servito ad arrivare alla gara di domani e vogliamo fare una grandissima partita contro una grande squadra. Non si sono però match impossibili”. Su Cristiano Ronaldo: “È il migliore al mondo insieme a Messi. Dovremo cercare di fargli arrivare meno palloni possibili, sporcare il più possibile e concedere pochissimo spazi ai giocatori bianconeri che hanno tanta qualità”. Sulle qualità della Juventus: “Negli ultimi anni ha ampliato la differenza economica ma è in tutto l’ambiente che c’è la mentalità vincente, che ti obbliga a dare tutto e sempre. Domani però non conteranno queste cose. Dovremo fare il massimo possibile”. Sull’importanza della partita di domani: “Sì, chi vive qui lo sa. Gli unici che hanno battuto la Juve siamo io, Chiesa e Maxi Olivera, abbiamo spiegato agli altri cosa significa ma non c’era bisogno. Il Franchi sarà pieno, così come quasi sempre quest’anno. Il fatto che in casa abbiamo sempre fatto le nostre partite dipende anche da questo. Poi è chiaro che dovremo essere precisi, non potremo permetterci errori. Servirà cuore e sacrificio”. Su Gerson: “Domenica mi è piaciuto, Pjaca però sta bene e sarà convocato. Il brasiliano giocherà sicuramente”.

Foto: Twitter Fiorentina