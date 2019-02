Pioli: “Non ci arrendiamo mai. Il rigore? Ne danno molti così…”

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio all’ultimo respiro con l’Inter è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita piena di episodi, tanto Var e poco gioco. Il rigore? Di questi tempi ne danno molti così, anche se io credo che i giocatori non debbano giocare con le braccia dietro la schiena, comunque non voglio parlare dell’episodio ma della prestazione della squadra che secondo me ha fatto un’ottima partita e ci ha creduto fino alla fine. Siamo stati in vantaggio per poco tempo, nel primo tempo abbiamo creato tanto e subito due tiri in porta. Siamo entrati in campo nel secondo tempo bene ma subito è arrivato il terzo gol: non ci arrendiamo mai. Coppa Italia? E’ un occasione per tutte e due, perché è difficile che le prime tre del campionato siano fuori a questo punto. L’Atalanta ci ha sempre creato problemi, ma siamo fiduciosi. Non ho fatto scelte in ottica di mercoledì, giocheremo in casa e non ho fatto molti ragionamenti. Ho dato riposo a Muriel che ha spinto tanto a livello mentale e fisico, ho dato stop a Milenkovic che aveva l’influenza. Sarà una partita impegnativa, ma ce la vogliamo giocare contro una squadra che corre tanto e che ieri ha fatto un primo tempo di livello”, ha concluso Pioli.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina