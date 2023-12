Pioli: “Non cambio idea sugli obiettivi. Ora testa alla Champions, vogliamo rimanere in Europa”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta esterna contro l’Atalanta: “E’ tutto lì. In parità numerica, sembrava che l’inerzia fosse più dalla nostra parte. Bisogna essere più lucidi anche nelle scelte difensive e sono errori che ci costano tanto. Quando si prende tre gol, non abbiamo lavorato bene di squadra in fase difensiva. Non siamo stati scaltri a prendere gli inserimenti. Abbiamo ripreso la partita con intensità e qualità, era da portare a casa con un risultato positivo e usciamo con una sconfitta pesante”.

Sulle assenze: “Le assenze ci sono, ma la partita l’abbiamo giocata e nel primo tempo meglio dei nostri avversari. Certe ingenuità pesano, dovremo migliorare nelle prossime gare”. Sulla coppia Giroud-Jovic: “Possono giocare insieme, poi però dobbiamo modificare centrocampo ed esterni”. Su Leao: “Tornerà? Dovrebbe star bene, domani si aggrega alla squadra. Saranno importanti i prossimi giorni”.

Sugli obiettivi: “Adesso abbiamo una partita importantissima in Europa, dove vogliamo stare. Non è il risultato che volevamo, ci dispiace, ma ora testa alla Champions.Volevamo continuità e cercare filotto di vittorie anche e soprattutto per la classifica, non esserci riusciti significa adesso guardarsi anche le spalle. Io non cambio idea sui nostri obiettivi. È il quarto posto ma vorremmo fare qualcosa in più”.

Infine: “Sono l’allenatore del milan, le aspettative sono alte e al momento non sono all’altezza dei nostri obiettivi. Non posso fare altro che continuare a lavorare e spronare i miei giocatori”.

Foto: sito ufficiale Milan