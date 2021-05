Pioli: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Qui si respira aria positiva, voglio migliorarmi”

Stefabo Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa della situazione dei rossoneri dopo la vittoria contro la Juve: “Abbiamo vinto contro un avversario dove il Milan ha sempre avuto difficoltà, un avversario storico e forte. Sono vittorie che ti danno fiducia ed è stato giusto essere soddisfatti, ma non abbiamo ancora fatto niente. Possiamo esultare solamente quando raggiungeremo l’obiettivo Champions. Mentalmente dobbiamo essere forti, stare dentro le difficoltà delle partite e superarle, come accaduto con la Juve. Alternative a Ibrahimovic? Abbiamo bene in mente i nostri principi e i nostri concetti. L’altra sera siamo stati bravi ad attaccare gli spazi con molti giocatori. Bisogna essere una squadra matura che fa le scelte giuste al momento giusto”.

Sulla sua esperienza: “Provo tutti i giorni a migliorare e crescere, ho una passione che non mi permette di fermarmi e guardare quello che ho fatto in passato. Ma invece sono curioso e mi informo, il mio processo di crescita non è certo finito. Tutte le esperienze mi hanno migliorato. Mi sento ancora giovane dentro. Il Pioli out? Non l’ho mai sentito, qui a Milanello si respira solo aria positiva. Sono assolutamente positivo”.

Foto: Twitter Milan