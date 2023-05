Pioli: “Nessuno pensa che il Milan possa arrivare in finale. Le imprese esistono e bisogna crederci”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby: “Non è facile preparare domani, ma abbiamo un obiettivo importante: vincere la partita per qualificarci in finale che nessuno avrebbe mai pronosticato, pensato. Nessuno pensa ancora che il Milan possa arrivare in finale. Io so che possiamo giocare una grande partita. Vogliamo fare una prestazione di alto livello. Il livello del secondo tempo non sarà sufficiente, abbiamo la possibilità di alzarlo. La partita è lunga, vogliamo cominciarla bene, poi è lunga, starci dentro, sfruttare i loro errori”.

Sul momento: “Non abbiamo parlato di La Spezia ma solo di domani. Dentro c’è tanto. Questi sono appuntamenti che dei giocatori sognano di vivere. Sappiamo che partiamo con un handicap, ma abbiamo le qualità per ribaltarla. Chi fa calcio sa che le partite finiscono solo quando finiscono. Le imprese esistono e bisogna crederci. E noi ci crediamo”.

Sull’Inter: “L’Inter è forte. Se giochiamo a basso livello perdiamo, se giochiamo ad alto livello ce la giochiamo”.

Foto: sito ufficiale Milan