Pioli: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto. Napoli? I nostri sono gli stessi punti dell’anno scorso. Sono loro che stanno volando”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, abbiamo avuto poi una buona reazione, potevamo anche vincerla ma dobbiamo fare sicuramente meglio. Non venivamo da vittore, venivamo dai risultati con Roma e Torino. L’errore sul primo gol è stato evidente, ha complicato la partita ma abbiamo la qualità per tenere il campo come il secondo tempo”.

Sembrava una squadra preoccupata?“E’ sempre difficile stabilirlo, essere preoccupati per una partita ti aiuta a preparati nel miglior modo possibile. Io non vedo i miei giocatori preoccupati ma abbiamo sbagliato l’impatto alla partita”.

Avete gli stessi punti dello scorso anno, è il Napoli che sta facendo un altro tipo di campionato. Dove può migliorare questa squadra?

“Nella ripresa del campionato stiamo ottenendo meno di quello che volevamo, la squadra può fare meglio e può essere più precisa in ogni zona del campo ma gli avversari sono tosti. Dobbiamo pensare a recuperare i nostri principi di gioco e farlo con continuità. La prestazione di stasera è da valutare”.

Il doppio attaccante, può essere una soluzione? “In determinate partite sicuramente si, la pressione avversaria è stata forte. Può essere una soluzione ma non è facile giocare con due attaccanti e Leao, basta avere la disponibilità e la convinzione e l’energia”.

Sul mercato? “La società si è già espressa, a breve recuperiamo Rebic e c’è Origi e spero di recuperare presto Ibrahimovic. Siamo pronti, non abbiamo mancanze nell’organico”.

Foto: sito Milan