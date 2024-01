Pioli: “Mourinho è furbo e scaltro. Un grande comunicatore. Dobbiamo alzare il livello negli scontri diretti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della gara con la Roma.

Queste le sue parole: “Dobbiamo cercare di avere un obiettivo ben preciso, cioè quello di migliorare il girone d’andata. Questo credo ti garantirebbe il terzo posto, se vuoi puntare a qualcosa di più devi migliorare veramente tanto”.

Vi siete incontrati in spogliatoio dopo l’Atalanta? “L’incontro c’è stato, mi è sembrato un incontro efficace di quello che vogliamo fare da domani in avanti. Abbiamo obiettivi belli chiari. Abbiamo subito un’altra delusione, ma dobbiamo trasformarla in grande energia per riscattarci immediatamente”.

Domani Theo torna terzino? “Theo ha fatto molto bene da centrale ed è stato efficace sia in difesa che in attacco. Domani vedrò che squadra schierare. Sicuramente Theo sarà in campo”.

Mourinho ha detto che il Milan è da titolo… “Mourinho è un top, è furbo, è scaltro e prima di certe partite esalta sempre gli avversari”.

Cosa ne pensa delle parole di Rocchi? “Sono completamente d’accordo con Rocchi, lo stimo tanto. Tutti noi dobbiamo abbassare i toni. I confronti devono essere rispettosi e sereni. Se qualcuno degli addetti ai lavori sbaglia deve essere punito anche duramente, ma dall’altra parte chiedo più uniformità e coerenza negli arbitraggi”.

Che squadra è la Roma? “Loro sono organizzati, molto bravi sulle palle inattive, dobbiamo mettere in campo una grande prestazione per vincere”.

Di cosa avete parlato di preciso? “Il nostro numero più negativo sono i gol subiti e questo deve essere l’obiettivo per i giocatori: tutti devono difendere meglio, essere più organizzati e collaborativi. Siamo la sesta miglior difesa e tutti dobbiamo avere questo focus. Se tutti lavoriamo meglio su questa situazione possiamo poddarsi ottenere risultati migliori”.

Come si leggono i numeri del girone d’andata? “Non sono casualità. Negli scontri diretti serve un livello alto perché i valori sono quelli, se scendi di livello…”.

Foto: twitter Milan