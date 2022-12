Pioli: “Mondiali? Tifo i miei giocatori. Felice per Giroud, spero vinca la Francia”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha ricevuto il Premio Gentleman Allenatori Gigi Simoni 2021/2022 nella sede della Lega B alla presenza del presidente Mauro Balata e Leonardo Simoni figlio dell’ex allenatore.

Il tecnico ha anche parlato in merito al Mondiale in Qatar e ha ammesso di tifare per la Francia e per i suoi calciatori.

Queste le sue parole: “Mondiale? Spero vinca la Francia, tifo i miei giocatori. Li sento per sapere come stanno, cerchiamo di lasciarli piu’ liberi possibile ma vogliamo sapere come stanno dopo la partita e tutti stanno rispettando questa regola. Se no, cavoli loro. La vittoria dello scudetto ci ha portato molti riconoscimenti ma sono onorato di avere questo. Per me Simoni è un riferimento di spessore umano. Che qualcuno pensi possa avere anche solo in parte questi valori mi rende orgoglioso. Da avversari ci siamo incontrati solo in Salernitana-Napoli, era piu’ grande di me e fonte di ispirazione. Mi è sempre piaciuto il suo stile, coerenza e correttezza”.

Foto: twitter Milan