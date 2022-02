Pioli: “Momento decisivo della stagione. Dobbiamo migliorare nella gestione delle partite”

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli ha analizzato il momento che sta vivendo il Milan: “Concordo con quello che ha detto Maldini: è la testa che comanda il corpo, ti fa essere più lucido e giocare con maggiore qualità. Siamo in un momento decisivo della stagione: si giocano le nostre sorti. Siamo cresciuti tanto: siamo partiti dal decimo posto e ora ci giochiamo Coppa Italia e campionato. Le ultime partite non ci hanno visto giocare al massimo, possiamo fare molto meglio. Abbiamo seminato tanto, ma ora bisogna cominciare a raccogliere: serve consapevolezza di poter fare l’ultimo step per diventare vincenti“.

Settimana importantissima per i rossoneri che affronteranno anche il Napoli in campionato: “Abbiamo già affrontato periodi importanti con partite pesanti. Questa sarà una settimana molto importante, ma che non deciderà le nostre sorti: in Coppa Italia ci sarà il ritorno, dopo Napoli in Serie A ci saranno altre 10 partite“.

Sull’assenza di Tonali: “È un giocatore importante, ma abbiamo le alternative per sostituirlo al meglio“.

Sull’atteggiamento nell’affrontare le partite: “I numeri quando sono così grandi non mentono mai. Abbiamo avuto delle difficoltà: non siamo stati in grado di chiudere le partite e, allo stesso modo, non siamo riusciti a controllare certi tipi di partite. L’abbiamo pagato a caro prezzo. È stata una questione di atteggiamento, ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito situazioni pericolose in area. Dopo il pareggio abbiamo creato, ma serve un atteggiamento mentale più aggressivo e continuo per vincere la partita. La squadra sta cercando di sviluppare questa crescita: è la nostra forza andare con molto ritmo, ma ci sono momenti in cui è anche giusto gestire con più semplicità senza smettere di andare avanti ed attaccare”.

La partita di domani può incidere mentalmente sul cammino delle due squadre: “È un’altra competizione e durerà 180 minuti, ma è sempre un derby e porta tante emozioni e umore. Domani sarà importante sia per andare in finale che per acquistare più fiducia e entusiasmo per il campionato“.

