Pioli: “Milan-Napoli non era da scudetto un mese fa e non lo è stasera”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nel prepartita di Milan-Napoli ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole: “Milan-Napoli non valeva per lo scudetto un mese fa e non lo vale neanche stasera. E’ troppo presto per parlare di partite scudetto. E’ una partita importantissima questo si. Bisogna avere le qualità giuste, soprattutto in gare del genere e tra gli uomini decisivi ci potrà essere Junior Messias che ha la giusta qualità per poter fare le cose per bene. Sappiamo che tipo di interpretazione vogliamo dare alla fase di non possesso palla, poi è chiaro che c’è un avversario forte di fronte e vedremo quello che ci concederà per poter fare qualcosa di importante”.

Foto: Twitter Milan