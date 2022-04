Pioli: “Mi aspetto una gara equilibrata come all’andata. Difesa solida? Mi sorprende un po’, ma stiamo lavorando bene”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Saranno i particolari a fare la differenza. Dovremmo giocare con grande attenzione e concentrazione per tutti i 90 minuti. Noi abbiamo le nostre qualità. L’Inter in campo aperto sa essere molta pericolosa, ma poi molto dipendere dalle varie letture che faremo durante la partita. Mi aspetto una gara equilibrata come all’andata. La fiamma è accesa, ma è sotto controllo; vedo i giocatori giustamente molto concentrati, attenti e motivati nel confermare ciò che di positivo stiamo facendo”.

Sull’Inter: “Il punto di riferimento siamo noi stessi. Dobbiamo fare il massimo per superare la stagione scorsa e aiutare in finale di Coppa Italia significa già fare meglio della scorsa stagione. Poi che ci sia l’Inter davanti è uno stimolo ancora superiore. Ciò che conta è superare noi stessi”.

Il Milan non prende gol da 7 partite : “Non prendere gol è molto importante. Mi sorprende un po’, anche perché noi per il nostro modo di giocare ci prendiamo qualche rischio in fase difensiva. Siamo cresciuti tutti e dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Domani affronteremo giocatori di grande qualità: l’attenzione dovrà essere di alto livello”.

Su Theo Hernandez: “Credo sia per l’avversario e per la strategia che abbiamo adottato. Isolare Leao nell’1 vs 1 contro un difensore centrale può essere un vantaggio. Theo ha le qualità per giocare dentro o fuori, ma deve essere più attento a perdere meno palloni quando porta palla dentro al campo”.

Foto: Twitter Milan