Pioli: “Meritavamo la vittoria, la prestazione è stata buona. Pensiero al Napoli? Assolutamente no”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo lo 0-0 nel derby di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una buona partita. Meritavamo qualcosa di più, nell’ottica delle due partite lo 0-0 è un buon risultato ma credo che la squadra meritasse di vincere. È un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione. Stiamo dimostrando di potercela giocare con tutte, è quello che vogliamo”.

Ora bisogna raccogliere quanto seminato: “Sì, stasera è un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione. Stiamo dimostrando di potercela giocare, negli ultimi due anni abbiamo fatto un percorso importante e vogliamo provare a vincere qualcosa. Daremo tutto come stasera per provare a far diventare questa stagione molto importante”.

Un pensiero al Napoli: “Assolutamente no, ho scelto la squadra che stasera stava meglio. La squadra era la migliore, anche in base alle caratteristiche dell’avversario, poi ovviamente sappiamo tutti quanto sarà importante lo scontro di domenica col Napoli. Più difficili sono gli ostacoli e più sono belli da superare”.

Sulla prestazione dei singoli: “La squadra ha aggredito una formazione di grandissima qualità, credo che Bennacer e Kessie abbiano fatto un partitone. Abbiamo giocato da squadra per tutta la partita. La prestazione è si alto livello per tutti i giocatori”.

