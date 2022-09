Pioli: “Mercato condiviso col club. Acquisti di prospettiva e il blocco di giocatori dell’anno scorso”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha parlato anche dei movimenti di mercato: “Il nostro è un percorso condiviso: investire in giovani di talento e di prospettiva, confermando un blocco di giocatori che ha già dimostrato di essere molto competitivo e con ancora ampi margini di miglioramento”. Poi, sulla gara di domani: “Vedo una partita equilibrata e gli episodi potranno fare la differenza. Noi dovremmo avere la lucidità per uscire favoriti dagli episodi. Dobbiamo avere la nostra identità, portandola avanti nel corso della gara al di là di ciò che accade; ci stiamo lavorando: abbiamo le nostre idee e il nostro modo di giocare”.

Foto: Sito Milan