PIoli: “Maignan stop fino al 2023. De Ketelaere c’è. Tandem Origi-Rebic? Possibile”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Monza. “Mi aspetto che la squadra giochi al suo livello, sarebbe il migliore regalo di compleanno. Serve partire con il piede giusto, da domani giocheremo tante partite in pochi giorni. Che effetto farà sfidare Berlusconi e Galliani? Ci sarà un aspetto romantico, hanno fatto la storia del Milan, ma dobbiamo cercare di non pensarci troppo. Non è bello quanto accaduto in settimana a Theo e Zoe, siamo una famiglia e quindi sa che noi ci siamo. Era un po’ turbato, lo aiuteremo. Ci dispiace per Maignan, lui spingeva per giocare prima, abbiamo fatto al meglio ma purtroppo si è fatto male ad un altro muscolo. Probabilmente dovrà restare fuori fino a gennaio. Vedere Origi e Rebic in coppia? C’è questa possibilità, ma deciderò domattina. Kjaer e De Ketelaere sono recuperati, ho un gruppo forte, veniamo da tre vittorie e dobbiamo continuare a spingere. Non temo distrazioni in vista della gara Champions di martedì a Zagabria. Le critiche a Tatarusanu? È possibile che riposi anche lui, 7 partite sono tante anche per un portiere. De Ketelaere e Brahim Diaz possono giocare insieme, dipende sempre dalla disponibilità dei giocatori: più qualità mettiamo in campo e più abbiamo chance di vincere le partite”.

Foto: Twitter Milan