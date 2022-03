Pioli: “Maignan mi ha detto di aver ricevuto un certo tipo di insulti dalla curva”

Stefano Pioli ha aperto la sua intervista nel post gara di Cagliari-Milan, analizzando il clima di tensione che si è creato alla fine, spiegando che ci sono stati insulti razzisti ai suoi giocatori.

Queste le sue parole: “Maignan mi ha riferito che ha ricevuto da dietro la porta in certo tipo di insulti (razzisti). Mi dispiace, nessuno merito alcun tipo di insulto. La stessa cosa mi ha detto anche Tomori. Non è giusto che ci siano ancora queste cose, in particolare oggi che portiamo anche questa spilla contro la lotta al razzismo”.

Foto: Twitter Milan