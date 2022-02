Pioli: “Ma a cosa serve il Var? Udogie ha fatto fallo, errore grave”

È su tutte le furie Stefano Pioli ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata con l’Udinese. Inevitabilmente le attenzioni sono tutte sul gol contestatissimo di Udogie: “Non è dubbio, è fallo di mano evidente. Il giocatore dell’Udinese fa gol di mano. Che non l’abbia visto il VAR è difficile, è un errore grave che ha deciso il risultato finale. Che non abbiamo fatto una prestazione eccezionale è altrettanto vero, ma questo era un gol da annullare, così come c’era il vantaggio nel primo tempo. E continuerò a ripetere che non si possono giocare 45 minuti di gioco effettivo. La responsabilità è di chi dirige la gara. Pensiamo a fare meglio perché ne abbiamo la possibilità, questo è sicuro. Il VAR c’è per evitare questi errori. Non va bene, dopo poi chiaramente noi pensiamo a migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta. Non mi allineo a nessuno, dico le cose per noi e non è la prima volta che ci succede un episodio così chiaro e così netto perché il gol è segnato con la mano”.

Sul derby di Coppa Italia: “È una partita importante per vari motivi, ci porterebbe vicino alla finale ma sappiamo il valore dei nostri avversari. La prepareremo nel miglior modo possibile”.

FOTO: Sito Milan