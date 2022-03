Pioli: “Lotteremo fino alla fine per lo scudetto. Rebic migliora”

Stefano Pioli è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia per presentare la partita tra Napoli e Milan di domani. Mancano ancora tanti punti fino alla fine del campionato, che potrebbe decidersi alle ultime battute: “Da qui al 22 maggio mancano 33 punti. Sarà una continua altalena. Nessuno vorrà scenderci e noi dobbiamo rimanerci sopra per lottare fino alla fine per le formazioni di vertice“.

Su Rebic: “Sta bene e stao tornando nella condizioni migliore. Bisogna cominciare le partite con la migliore formazione possibile, ma è importante anche avere cambi giusti. Bisogna star dentro le partite: molte vanno decise nel finale con degli innesti che risolvano le partite“.

Sul duello Tomori-Osimhen: “Le partite saranno sempre più così con i duelli. Sulle qualità di Fik non ho il minimo dubbio, sia in fase difensiva che di impostazione. Troverà un avversario forte, sarà un duello affascinante“.

Sulla costruzione centrale: “Non siamo votati ad andare sul fondo per crossare, ma quando ci arrivi bisogna avere più qualità nei cross. Tante volte preferiamo a giocare dentro piuttosto che fuori, ma penso anche che sarebbe meglio partire da fuori per poi entrare dentro“.

Su Bennacer: “Sta giocando a questi livelli con continuità, mi aspetto questo da lui. La delusione per la sua nazionale è stata forte, ma Isma ha un grande carattere e farà di tutto per continuare a migliorare“.

Sulla gestione del vantaggio, approssimativa contro Salernitana e Udinese: “È stato un errore. Dobbiamo avere continuità di gioco per 95 minuti per poter vincere la partite“.

Chiusura con una battuta sulla difesa del Napoli: “Io quasi quasi spero che il Napoli giochi con la difesa alta“.

