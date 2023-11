Pioli: “Loftus-Cheek è in panchina ma difficilmente entrerà, non ha recuperato pienamente dopo martedì”

Queste le parole di Stefano Pioli a DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce-Milan:

“L’obiettivo è cercar di giocare meglio dei nostri avversari e di vincere, sapendo che è un avversario che ha gamba. Loftus-Cheek? Rientrava dopo 40 giorni, ha fatto una partita eccezionale ma non è a disposizione, non ha recuperato completamente dalla gara di martedì dopo lo sforzo. Pobega dovrà sfruttare le occasioni. Leao? Sa cosa deve fare e martedì lo ha fatto bene, abbiamo segnato perchè è stato presente in area”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek