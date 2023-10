Pioli: “Loftus-Cheek è guarito ma non è recuperato al 100%, spero di riaverlo per le prossime gare”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Queste le dichiarazioni:

“Recuperiamo Krunic e Kalulu ma perdiamo Chukwueze e Sportiello. Non recuperiamo Loftus-Cheek nonostante sia guarito, ma non è ancora al 100%: mi auguro di recuperarlo per le prossime gare”.

Foto: loftus cheek instagram