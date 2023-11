Pioli: “Loftus-Cheek è a disposizione, Pulisic e Chukwueze tornano con il PSG. Acquisto in difesa? Ne sto parlando con la società”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Udinese di domani sera. Ecco le sue parole:

Sulla gara di Napoli:

“Quando una squadra va sullo 0-2 dopo quel primo tempo era lecito aspettarsi di vincere, ma così non è stato. Peccato per il gol preso all’inizio. Ma ormai è il passato: ciò che conta è domani. Poi è giusto che si siano alzate le aspettative”.

Sulla formazione di domani:

“Domani migliore formazione possibile e si parte con l’intenzione di vincere: è troppo importante tornare a vincere”.

Il Bollettino medico:

“Loftus-Cheek sta bene e ci sarà, Pulisic a livello precauzionale non ci sarà domani ma ci sarà col PSG, così come Chukwueze. Kjaer buone possibilità per martedì”.

Sullo stato del gruppo:

“Su una cosa sono assolutamente certo e sicuro: non ho mai avuto, neanche nell’anno dello Scudetto, un gruppo così compatto, coeso, voglioso e disponibile e anche in tempi così brevi. L’ho detto ai ragazzi: dobbiamo sfruttare questa fortuna”.

Sulle critiche:

“È normale che veniamo criticati e che io venga criticato se per tre partite il Milan non vince. Dobbiamo lavorare per migliorarci, perché su tre scontri diretti non ne abbiamo vinto nemmeno uno: il nostro livello va alzato”.

Su Ibra:

“Non so nulla. A Milanello lavoro con tante persone, parlo spesso con Moncada e Furlani e il club è strutturato per supportarci. Vedremo se il club e Zlatan decideranno di creare altre situazioni. Sapete quanta stima ho per lui, per me non ci sarebbero problemi. Io sono un allenatore fortunato: il club mi mette sempre nelle condizioni ideali per fare il mio lavoro”.

Su Romero:

“Pensavo potesse incidere di più a Napoli, perché si allena sempre molto bene. È una soluzione per domani, poi vedremo”.

Su Theo:

“Se riuscissimo a dare ognuno di noi l’1% in più allora possiamo raggiungere veramente un livello molto alto”.

Sul problema infortuni:

“Nelle ultime due settimane sono state due settimane difficili con gli infortuni uno dietro l’altro. Miglioreremo questa situazione, ma domani avremo qualche problema soprattutto nel reparto difensivo”.

Su Reijnders:

“Non è in calo e sono contento delle sue prestazioni”.

Sugli infortuni che avvengono anche per colpa dello stress:

“Conosco il preparatore Pincolini e ho grande rispetto per lui, ci ho lavorato insieme: so che quando parla dice le cose giuste. Credo che in parte abbia ragione: l’aspetto mentale è importante”.

Su un possibile acquisto in difesa a gennaio:

“Abbiamo perso due difensori in difesa: sto parlando col club perché a gennaio possa arrivare un difensore”.

Su Simic in difesa e Musah esterno alternative:

“Simic è un giovante interessante, potrei avere anche altre opzioni. Musah è un giocatore completo: può giocare esterno alto e basso. Spero che domani non avrà bisogno di trovare altre soluzioni”.

Sulle difficoltà di domani:

“Saranno quelle di trovare gli spazi adatti, perché loro staranno idealmente molto bassi. Bisogna giocare molto nella loro metà campo, con lucidità, pazienza e frenesia, oltre che con tanta compattezza”.

Su Giroud:

“Sull’uomo e sul giocatore il mio giudizio è top. Ho allenato grandi centravanti: Zlatan, Klose, Gilardino… Lui ha un livello molto alto”.

