Pioli: “L’Inter rimane la favorita. Napoli fortissimo. La Juve non è fuori dai giochi”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN anche della lotta Scudetto:

“Le squadre che stiamo affrontando, che vogliono arrivare in Champions, sono fortissime. Il derby è fra una settimana, l’Inter è la favorita, è molto forte, ha vinto l’anno scorso. Non credo che la Juventus sia fuori dai giochi, il Napoli è fortissimo, ci sono 84 punti a disposizione, sono tante partite. La cosa che mi piace di più è che, rispetto all’anno scorso, noi dovevamo fare qualcosa di eccezionale, forse un miracolo, per vincere. Ora siamo più consapevoli, possiamo giocarcela pallone su pallone con grande intensità. Il salto è stato questo”.