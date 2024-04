Pioli: “Leao è in condizioni eccellenti. Thiaw domani non sarà a disposizione”

Il Milan sarà di scena domani a San Siro, per affrontare il Lecce, in occasione del match valido per il 31° turno di campionato. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di vigilia:

“La voglia di continuare il momento positivo c’è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Era capitato di vincerne 4 consecutive in campionato, mai la quinta. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova”

Il suo Milan cominciò con un Milan-Lecce nel 2019. “Naturalmente sono cambiato, perché tutte le esperienze positive e negative ci hanno insegnato qualcosa. Una capacità dell’allenatore è quella di portarsi a casa qualcosa di utile per crescere e migliorare, che sia tecnica, tattica, di rapporti, di comunicazione, di gestioni: in questi anni al Milan l’ho fatto”.

Si cambierà qualcosa pensando anche alla gara di Europa League con la Roma? “La concentrazione è solo su domani, poi se ci saranno dei cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto in settimana o a qualcuno che ha avuto un problemino in settimana. È troppo importante dare continuità di gioco e di risultati in campionato”.

Come sta Thiaw? “Il fatto che non sia a disposizione domani è dipesa molto dalla partita di giovedì; ha una infiammazione: domani non ci sarà a livello precauzionale, ma c’è grande speranza di recuperarlo per giovedì”.

Florenzi ha detto che Leao è un mix tra Mbappé e Neymar. “Florenzi è sempre così, punta sempre molto in alto. Ho parlato anche ieri con Rafa: arriviamo nel momento più importante della stagione con un Leao in condizioni eccellenti. Sono molto contento di ciò che sta facendo”.

Foto: sito Milan